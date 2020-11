McLaren stopt na een jaar al met sponsoring van wielerploeg, Bahrain heeft al een co-sponsor gevonden

Voor veel ploegen is het lastig om een sponsor te vinden voor het jaar 2021. CCC ging ten onder en ook NTT is nog volop op zoek naar een geldschieter. Maar Bahrain heeft niet snel moeten zoeken naar een co-sponsor toen McLaren bekendmaakte te stoppen.

McLaren verving het weggevallen Merida bij de ploeg van Bahrain in 2020. Met veel ervaring in de F1, het vergaren van data en veel technologie leek het erop dat de ploeg professioneel in de lift zat. Maar na amper één seizoen geeft McLaren er dus al de brui aan. De autofabrikant liet weten dat ze zich volledig willen focussen op motorsporten.

Met Victorious werd er snel een nieuwe sponsor gevonden. Bij de registratie van de teams voor volgend seizoen stond de naam Victorious achter die van Bahrain als co-sponsor. Of ze ook daadwerkelijk op de tenues zullen pronken is nog onduidelijk aangezien Bahrain zelf nog niet gecommuniceerd heeft.

Dylan Teuns is de enige belg in de ploeg bij Bahrain.