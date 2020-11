Voor het eerst sinds 2016 een Belg als Europees kampioen? Onze sterren voor het EK veldrijden!

Zondagnamiddag hebben we opnieuw een Europese kampioen veldrijden. Mathieu van der Poel, die de voorbije drie EK's won, zal het deze keer niet worden. Wie dan wel? Toon Aerts, die het EK van 2016 won? Eli Iserbyt? Of nog iemand anders?

De topfavoriet is Eli Iserbyt, die er na enkele wedstrijden waarin het niet zozeer wilde lukken helemaal is doorgekomen en vooral recent in de Koppenbergcross indruk maakte. Daar had hij zoveel overschot ten opzichte van de concurrentie dat het niet anders kan dan hem bovenaan het lijstje met favorieten te plaatsen.

Toon Aerts van zijn kant weet wat het is om zo'n kampioenschap succesvol af te ronden en had eerder dit seizoen ook momentum met drie zeges op rij. Als hij zijn beste niveau haalt, kan het evengoed voor hem zijn. Ook met een verrassing dient altijd rekening gehouden te worden. De Belgen zullen alleszins de kaas niet van tussen het brood willen laten halen door Lars van der Haar. Hieronder onze sterren voor het EK in Rosmalen.

ONZE STERREN VOOR HET EK VELDRIJDEN:

***** Eli Iserbyt

**** Toon Aerts

*** Laurens Sweeck - Lars van der Haar

** Michael Vanthourenhout

* Quinten Hermans