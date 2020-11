Ancien Manuel Belletti en Spaanse beloftekampioen hebben ploeg voor volgend jaar

Tal van renners zoeken nog een nieuwe ploeg voor 2021. Manuel Belletti kan alvast op beide oren slapen, net als Javier Romo. Belletti is een 35-jarige Italiaan die al jaren meedraait in het peloton. Romo is een 21-jarige Spanjaard die zich opmaakt voor het begin van zijn profcarrière.

Belletti reed in 2020 voor het derde jaar op rij bij Androni Giocattoli-Sidermec. Die ploeg gaat hij echter verlaten. In 2021 kan hij terecht bij EOLO-Kometa. De continentale ploeg heeft zijn komst aangekondigd op de website van de ploeg. De Spaanse formatie looft hem uiteraard vanwege zijn ervaring. Zowel oud en jong maakt nog kans op een plekje in het peloton. Voor Javier Romo moet het allemaal nog beginnen. Hij was dit jaar zevende in het Spaans Kampioenschap tijdrijden voor beloften en in de wegrit soleerde hij naar de overwinning met een voorsprong van meer dan twee minuten op zijn eerste achtervolger. 'ROMO RIJDT VOLGENDE 3 JAAR VOOR VINOKOUROV' Dat heeft volgens Zikloland zodanig indruk gemaakt op de ploegleiding van Astana dat het Kazachse team besloten heeft om hem in huis te halen. Romo zou bij de ploeg van Vinokourov meteen een contract kunnen tekenen tot einde 2023.