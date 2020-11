Roglic liet in 2020 ultieme kans liggen op Tour-winst maar Jumbo-Visma zal ook in 2021 zijn kaart moeten trekken

Als later blijkt dat Primoz Roglic nooit eindoverwinnaar wordt in de Tour de France, zal de Sloveen vloekend terugdenken aan de editie van 2020 waar hij een grote kans heeft laten liggen. Maar toch zal hij ook in 2021 de man zijn waar ze bij Jumbo-VIsma op moeten rekenen.

De Sloveen toonde in 2020 zijn enorme weerbaarheid door na de verloren Tour de France geen punt te zetten achter het seizoen. Hij ging door, won Luik-Bastenaken-Luik én de Ronde van Spanje.

Alternatieven binnen de ploeg

Bij Jumbo-Visma hebben ze een sterke ploeg voor de grote rondes. Afgelopen Tour de France wilden ze beslechten met het drietal Kruijswijk-Dumoulin-Roglic. Die eerste viel af, de tweede was niet goed genoeg en knechtte voor Roglic. Al reed Dumoulin nog naar een verdienstelijke 7e plaats in het algemene klassement.

Kruijswijk is er in het verleden in geslaagd op 3e te worden in de Tour en 4e in de andere twee grote rondes. Maar echt op de hoogste trede staan na 21 dagen is hem nog niet gelukt, met het parcours dat nu uitgetekend is lijkt hij ook niet de uitgewezen kopman te zijn.

Achter Tom Dumoulin staat nog een groot vraagteken. Hij reed dit jaar zijn eerste koers in een jaar tijd dus het is logisch dat hij niet top was, maar hij kon ook nooit aansluiting vinden met de toppers bergop. In de Vuelta gaf hij al snel op. Volgend jaar zal het in maart duidelijk moeten zijn hoe het gesteld is met Dumoulin. In Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico moet hij dingen uit zijn benen schudden die hij ook in 2017 en 2018 deed.

Dan is er ook nog de mogelijkheid om de kaart van Sepp Kuss te trekken. De Amerikaan was met momenten indrukwekkend sterk en op sommige dagen beter dan zijn kopman. Maar als knecht kan je je het veroorloven om eens een snipperdag te nemen, zelf het kopmanschap overnemen is lastiger. Getuige daarvan zijn bijvoorbeeld Porte en Poels.

Parcours

Met bijna 60 kilometer tegen de klok, verdeeld over twee tijdritten, lijkt het logisch dat de eindwinnaar ook een goede tijdrijder zal zijn.

Bovendien staan er maar 3 aankomsten bergop op het programma, wat nog maar eens in het voordeel speelt van de vermogenrenners tegenover de dartele klimmers. Bernal kan een gooi doen naar Tourwinst maar dat zal heel moeilijk zijn met al die tijdritkilometers. Hij zal bergop enkele minuten moeten verzamelen.

Met Kruijswijk als kopman kan je in de Tour de France van 2021 niet op winst spelen. De tandem Dumoulin-Roglic kan dat wel aangezien beide renners een zeer goede tijdrit hebben. Maar Roglic blijft een trede hoger staan dan zijn Nederlandse collega.