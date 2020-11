Alberto Contador haalt ex-begeleider van Peter Sagan naar zijn ploeg Eolo-Kometa

Drukke tijden voor Alberto Contador, die volop bezig is met de omkadering van zijn ploeg Eolo-Kometa voor volgend jaar. Onlangs haalde hij al Sean Yates in huis als performance manager. Nu heeft Contador met Stefano Zanatta ook een nieuwe sportdirecteur beet.

Stefano Zanatta vervulde die rol dit jaar nog bij Bardiani CSF. In 2021 gaat hij dus bij Eolo aan de slag. De 56-jarige Italiaan heeft al heel wat ervaring in de koers, want hij begeleidde al toprenners als Vincenzo Nibali en Peter Sagan. Een aantal jaren geleden werkte Zanatta immers nog voor Liquigas.

ENTHOUSIASME BIJ BASSO

Ook Alberto Basso had hij nog onder zijn hoede en die is nu dan weer manager van Eolo-Kometa. Zo is de cirkel helemaal rond. "Ivan en ik hebben altijd een goede relatie gehad. Hij heeft met veel enthousiasme verteld over zijn ideeën en zijn project. Er is hier een goede combinatie en staff", zegt Zanatta.

Eolo-Kometa beschikt vooral over veel jonge renners. De nieuwe ploegleider beschouwt dat als een voordeel. "Met veel jongeren werken is één van de mooie dingen aan mijn beroep."