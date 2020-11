Nummer 2 uit de Tour van 2017 tekent voor twee jaar bij

Eén van de betere klassementsmannen uit het wielerpeloton heeft een contractverlenging beet. Dat heeft de renner in kwestie zelf bekendgemaakt. Het gaat om Rigoberto Urán, de 33-jarige Colombiaanse klimmer van EF Pro Cycling. Die blijft dus bij zijn huidige ploeg.

Rigoberto Urán kennen we vooral van zijn tweede plaatsen in grote ronden. In de Giro van 2013 en 2014 was dat zijn plek en ook in de Tour van 2017 eindigde hij als runner-up. Een eendagsvlieg is hij zeker niet, want ook in de Tour van dit jaar was Urán aanvankelijk bij de beteren. Naar het einde toe zakte hij wel nog weg naar de achtste plaats.

EF Pro Cycling heeft het vertrouwen alvast nog niet in hem verloren. Aan Tour Colsubsidiio heeft Urán bevestigt dat hij zijn handtekening gezet heeft onder een nieuw contract van twee jaar bij de ploeg van de Amerikaan se teammanager Jonathan Vaughters.

2 IN PLAATS VAN 1 JAAR LANGER

Urán had sowieso de gelegenheid om bij te tekenen voor één jaar omdat hij één van de renners was die in de loop van 2020 had ingeleverd. Er werd echter meteen een overeenkomst bereikt voor twee bijkomende seizoenen.