David van der Poel denkt steeds meer aan de weg: "Weinig renners die je kunt vergelijken met Mathieu"

David van der Poel eindigde op het EK veldrijden onlangs buiten de top twintig. Niet meteen een uitslag om vrolijk van te worden. Terwijl Van der Poel eerder dit seizoen liet zien op de weg wel wat in zijn mars te hebben. Dat zet een mens aan het denken.

David van der Poel heeft in de cross wel vaker te kampen met rugklachten en dat was op het EK niet anders. "Op de weg heb ik veel minder last van mijn rug", zegt hij aan Omroep Brabant. "Alleen als ik wat langer bergop moet rijden, maar dat is nu ook niet echt mijn ding op de weg."

In de cross is het moeilijk echt goede prestaties te leveren

Minder gaan crossen en kiezen voor een uitgebreider programma op de weg: het is geen utopie. "Het is wel iets om over na te denken. Ik ben het de laatste jaren liever en liever gaan doen, op de weg rijden. In de cross is het moeilijk echt goede prestaties te leveren. Het niveau is omhoog gegaan en voor mezelf is het moeilijk om aan te haken."

Vergelijkingen met broer Mathieu, die zowel in het veld als op de weg wereldtop is, moeten wel niet gemaakt worden. "Ik denk niet dat je ons kunt vergelijken. Er zijn maar weinig renners die je wel kunt vergelijken met Mathieu."