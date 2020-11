Alpecin-Fenix blijft zich maar versterken: ex-Zwitserse kampioen is op weg naar de wielerploeg

Silvan Dillier is een uitdaging gestart op Twitter. Zo mag iedereen raden bij welke ploeg de Zwitser volgend seizoen aan de slag zal gaan. De winnaar wordt op woensdag gekozen, maar de nieuwe ploeg zou al bekend zijn.

Bij Het Nieuwsblad melden ze namelijk dat Dillier naar Alpecin-Fenix zou verhuizen. Opnieuw een straffe transfer van de wielerploeg, want Dillier is de ex-Zwitserse kampioen en enkele jaren geleden eindigde hij op de tweede plaats in Parijs-Roubaix. Eerder haalde Alpecin-Fenix ook al onder meer Jasper Philipsen.

exciting news!

like and retweet and guess my team for next year. if you’re right you get the chance to win the jersey.

the winner will be randomly picked on wednesday, 18 november 2020 and contacted by DM. good luck 🤞#cycling #procycling #roadcycling #season21 #quiz pic.twitter.com/8EQN1f0dfN