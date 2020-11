Na Quinn Simmons moet ook Chloé Dygert zich verontschuldigen voor acties op sociale media

Wat is het voor topsporters oppassen wat ze doen op sociale media. Chloé Dygert, de voormalig wereldkampioene tijdrijden, heeft zich in een statement van haar volgende ploeg Canyon-SRAM verontschuldigd voor haar gedrag op sociale media.

Haar landgenoot Quinn Simmons weet alvast hoe dat is. Hij werd eerder geschorst door zijn ploeg Trek-Segafredo wegens een reactie op een tweet, die zou geduid hebben op een raciaal onbewustzijn. Bij Chloé Dygert gaat het puur om het liken van enkele tweets.

TWEETS MET CONSERVATIEVE STANDPUNTEN

Zo is uit screenshots gebleken dat Dygert ooit een tweet geliket heeft waarin werd gezegd dat 'wit privilege niet bestaat'. Ook een tweet met kritiek op Colin Kaepernick, de American Football-speler die als eerste begon met knielen tijdens het Amerikaanse volkslied als vorm van protest tegen racisme, had ze geliket. Net als een tweet over een politiek voorstel voor een daklozenopvang zonder het toelaten van transgenders.

Deze online posts worden nu niet langer geliket door Dygert. Ook heeft ze dus in een mededeling haar excuses aangeboden. Opmerkelijk: het statement is opgesteld door Canyon-SRAM. Dat is niet haar huidige ploeg, maar wel het team waar ze vanaf 2021 deel zal uitmaken. De voormalig wereldkampioene tijdrijden tekende pas nog een contract voor vier jaar bij Canyon-SRAM.