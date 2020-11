Drie contractverlengingen bij Burgos-BH: onder meer Nederlander heeft bijgetekend

Bij het Spaanse Burgos-BH hebben drie renners hun contract verlengd. Het gaat om de Nederlander Jetse Bol, de Spanjaard Diego Rubio en Zuid-Afrikaan Willie Smit.

De 31-jarige Jetse Bol heeft een nieuw contract getekend bij Burgos-BH. De Nederlander was er vorig jaar nog zeer dichtbij in de Vuelta. Zo eindigde de sprinter op een knappe tweede plaats in de vijfde etappe van de grote ronde.

Ook de Spanjaard Diego Rubio en Zuid-Afrikaan Willie Smit blijven langer bij Burgos-BH. Rubio werd in 2018 nog tweede in een etappe in de Ronde van Catalonië en Smit werd in 2017 nog derde op het Zud-Afrikaans kampioenschap.