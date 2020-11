Organisatoren van Gooikse Pijl komen met goed nieuws: ze organiseren een UCI-wedstrijd voor vrouwen

Er komt een nieuwe UCI-wedstrijd voor vrouwen. De organisatoren van de Gooikse Pijl gaan namelijk een nieuwe wedstrijd organiseren: de GP Oetingen. De wedstrijd zal op zondag 14 maart op het programma staan.

De organisatie van de Gooikse Pijl gaat een nieuwe wedstrijd organiseren. Met de GP Oetingen komt er een nieuwe UCI-wedstrijd voor vrouwen. Danny Schets van Gooik Sportief gaf meer uitleg. "De twee wedstrijden vullen elkaar goed aan", staat te lezen bij Sporza.

"We hebben de lat hoog gelegd. We willen een sterk deelnemersveld aan de start zien", legde Danny Schets uit. De GP oetingen zal voor het eerst gereden worden op zondag 14 maart. De Gooikse Pijl voor mannen is dan weer op 19 september.