Officieel: Belgische renner verlengt contract met één seizoen bij B&B Hotels-Vital Concept

De 36-jarige Bert De Backer zal ook volgend seizoen nog in het peloton te zien zijn. De ervaren Belg heeft een nieuw contract getekend bij het Franse B&B Hotels-Vital Concept. Hij tekende een contract voor één extra seizoen.

De Backer is zelf tevreden met zijn contractverlenging. Hij gaf meer uitleg op de officiële website van de wielerploeg. "Ik beleef nog veel plezier aan de trainingen. In augustus had ik goede benen en kwam ik tot de conclusie dat ik nog minstens een jaar wil rijden", aldus onze landgenoot.