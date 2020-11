Italiaan wil in tweede jaar bij Alpecin-Fenix weer winnen: "Op televisie komt Van der Poel soms beetje arrogant over"

Eén van de nieuwe ploegmaats van Mathieu van der Poel begin dit jaar was de met toch wel wat verwachtingen binnengehaalde Sacha Modolo. Bij Alpecin-Fenix konden ze echter ook niet weten dat 2020 zo'n atypisch jaar kon zijn. Modolo koerste vrij weinig, maar wil in 2021 weer winnen.

Bij Tuttobiciweb spreekt Modolo over zijn eerste ervaringen bij de ploeg, die volgens hem niets moet onderdoen voor WorldTour-teams. "Ze volgen alles op, van fietspositie tot voeding. Naar mijn mening kan ik nieuwe grenzen opzoeken met dit team", denkt de 33-jarige sprinter.

Welke rol kan hij in 2021 spelen binnen Alpecin-Fenix? "Het is duidelijk dat als Mathieu Van der Poel meedoet, we voor hem zullen werken, zoals in de Ronde van Vlaanderen, maar in een Gent-Wevelgem of een Brugge-De Panne heb ik misschien wat vrijheid."

Modolo geeft ook mee hoe het is om aan de zijde van Mathieu van der Poel te rijden. "Het team draait om hem, normaal als je zo iemand in de ploeg hebt. Hij is een normale 25-jarige jongen, maar hij weet dat hij een van de sterkste renners in de wereld is."

Voor hij zijn ploegmaat was, had Modolo toch een iets andere indruk over Van der Poel. "Op televisie komt hij soms een beetje arrogant over. In het echt is hij een goede kerel, zeer rustig." En wat wil Modolo zelf in 2021? "Ik wil weer winnen. Niets anders. Ik heb mijn armen niet meer in de lucht gestoken de laatte drie jaar, wat voor mij ondenkbaar is."