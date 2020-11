Teams krijgen meer vorm: Astana haalt zes renners in één klap, contractverlengingen bij Mitchelton-Scott en Bora

Verschillende formaties krijgen steeds meer zicht over hoe hun ploeg er in '21 gaat uitzien. Het Astana van Alexandre Vinokourov in het bijzonder is druk in de weer. Het heeft de komst van zes renners nu ook officieel afgerond. Voorts zijn er contractverlengingen bij Mitchelton-Scott en Bora.

Van de zes nieuwkomers bij Astana zijn er slechts twee die voor amper één jaar getekend hebben. Dat zijn Ben Perry en Matteo Sobrero. Samuele Battistella, Stefan de Bod en Andrea Piccolo hebben dan weer hun handtekening gezet onder een overeenkomst voor twee seizoenen. Ook heeft Astana een renner vastgelegd met wie het mikt op succes op langere termijn. Dat is de Spaanse beloftenkampioen Javier Romo. Die heeft zich er meteen toe verbonden tot het einde van 2023 voor de ploeg van Vinokourov te rijden. LAAS BLIJFT SPRINTEN VOOR BORA-HANSGROHE Bij Mitchelton-Scott zijn er twee renners die voor één jaar hebben bijgetekend. Dat zijn de Amerikaan Brent Bookwalter en Tsgabu Grmay uit Ethiopië. Bora-Hansgrohe gaat dan weer nog een jaartje langer door met de Estse sprinter Martin Laas.