Dieter Vanthourenhout neemt lofbetuigingen en knipoog in ontvangst: "Altijd veel passie, inzet en enthousiasme"

De replies en retweets over het afscheid van Dieter Vanthourenhout zijn de moeite. "Veel succes in de toekomst! Topploegmaat", aldus kopman Eli Iserbyt. Ook bondscoach Sven Vanthourenhout had niets dan lof. "Altijd met veel passie, inzet en enthousiasme gedaan wat je moest doen. Ik hoop dat je met dezelfde overtuigingskracht je pad na je carrière kan verderzetten er iets moois is weggelegd voor je!"

Dieter antwoordde dat hij natuurlijk niet ver moest zoeken voor een goed voorbeeld. Ook van de concurrentie kwamen er mooie woorden. "We gaan je missen. Succes met de nieuwe uitdagingen", schreef Lars van der Haar. Tom Meeusen hield de sfeer er in met een knipoog. "Ik zou toch liever hebben dat je nog wat blijft rijden zodat ik niet de oudste word."

After 14 years of professional cycling, Bredene on 30th decembre will be the last race of my career. Unfortunately halfway the season. An amazing first part of my life with great memories and good friends will end. Time for a new life and new opportunities. Thanks cyclocross!! pic.twitter.com/qy0mU0jjlY