De aanbiedingen stromen binnen voor gestopte Serge Pauwels: "Het wordt nu kwestie van alles tegen elkaar af te wegen"

Serge Pauwels besloot een tijdje terug afscheid te nemen van de fiets, maar zal hoogstwaarschijnlijk in de wielerwereld actief blijven. Zo hebben Belgian Cycle en een aantal WorldTour-teams hun interesse al duidelijk kenbaar gemaakt.

Bij Belgian Cycle zijn ze nog op zoek naar een development coach, Serge Pauwels is voor de functie een van de kandidaten. “Dat klopt”, bevestigt Pauwels aan WielerFlits.

“Maar het is momenteel te voorbarig om te bevestigen dat ik die functie ook zou invullen. Laat me zeggen dat ik gecharmeerd ben, maar er moet bijvoorbeeld nog gepraat worden over de concrete invulling van de job."

Samenwerken met kervers bondscoach Sven Vanthourenhout ziet Pauwels alvast zitten. “Toen ik als belofte bij het opleidingsteam van Rabobank reed waren Sven en ik al ploegmaats. We kennen elkaar. Zijn aanstelling als bondscoach is overigens een prima keuze van de wielerbond. Het is een gerespecteerde kerel. Daar zal het niet aan liggen.”

Ploegleider

Maar ook enkele WorldTour-teams hebben hun oog laten vallen op de Belgische ex-klimmer. "Er is er ook nog interesse van een paar WorldTour-teams waar ik ploegleider kan worden."

"Dus wordt het kwestie van de komende weken rustig alles op een rijtje te zetten. Er is de voorbije periode immers best veel op mij afgekomen en de beslissing die ik moet nemen zal wellicht cruciaal zijn wat betreft de richting die ik de komende jaren uitga. Dat is toch iets anders dan als renner van team veranderen.”