🎥 Gerben Thijssen komt tekort in Kuipke, Kopecky slaagt er wel in om toptijd te realiseren

Vanwege het coronavirus was er geen Zesdaagse van Gent in het Kuipke. De organisatie kwam met 'De Snelste Ronde' met een alternatief. De renners en rensters gingen verspreid over drie dagen het Kuipke in om een snelste ronde te rijden.

Na zaterdag waren Jules Hesters bij de mannen en Julie De Wilde de snelste twee op de piste in Gent. Hesters reed zijn rondje in 9"332 en was bijna drie tienden sneller dan Kenny De Ketele. De Wilde was met 11"369 één tiende sneller dan Shari Bossuyt.

Zondag kwam met Kopecky en Gerben Thijssen twee toppers van Lotto-Soudal aan de beurt. Heel symbolisch voor Thijssen want een jaar geleden kwam hij zwaar ten val in Gent waardoor hij lang moest revalideren.

De tijd van Thijssen was net niet goed genoeg voor de snelste ronde, hij was wel sneller dan Kenny De Ketele en eindigde als tweede. De overwinning bij de heren is voor Hesters. Hesters is amper 22 jaar en rijdt in 2021 op de weg voor het continentale Beat.

Exact een jaar na zijn zware val in het Kuipke, is @Thijssen_Gerben weer helemaal terug. Als de 22-jarige Limburger van @Lotto_Soudal een rondje kan rijden in minder dan 9.332 seconden dan onttroont hij Jules Hesters en is hij de winnaar van #DeSnelsteRonde. pic.twitter.com/KIXAqhcYpa — Zesdaagse Gent (@zesdaagseGent) November 22, 2020

Bij de dames lukte het Kopeckywel om sneller te gaan dan de tijd van zaterdag. Ze reed op indrukwekkende wijze 8 tienden sneller dan Bossuyt.