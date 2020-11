Brand profiteert van valpartij Alvarado in Merksplas, Betsema tweede na indrukwekkende inhaalrace

Lucinda Brand heeft de Superprestige-manche van Merksplas. In een knap duel met Alvarado strafte ze een foutje van de wereldkampioene af in de laatste ronde.

Het parcours in in Merksplas was vrij vettig maar dat betekende niet dat het tempo niet ontzettend hoog lag. Na een halve ronde hebben Brand en Alvarado een klein gaatje op Worst. Betsema miste haar start en reed op een bepaald moment zelfs als 20e rond.

Brand bepaalt het tempo

Brand bepaalde het tempo voorin en legde zo druk op Alvarado die af en toe een gaatje moest laten na een klein foutje. In de achtergrond streed Sanne Cant voor wat ze waard was maar ze kon het niet tot de kop van de koers schoppen.

Alvarado neemt over, Brand in de fout

Halverwege de cross was het Alvarado die overnam en zo Brand onder druk probeerde zette. In de voorlaatste ronde leek het te lukken want Brand maakte een fout in de zandbak. Maar in de allerlaatste ronde gaat Alvarado maar liefst tweemaal tegen de grond.

Dubbele valpartij voor Alvarado

Brand profiteerde en gaat over haar landgenote. Door die tweede valpartij kon ook nog Denise Betsema voorbij de wereldkampioene rijden. Na een indrukwekkende inhaalrace gestart vanuit plaats 20, is ze 40 minuten blijven strijden wat haar de tweede plek opleverde.

Opnieuw een 1-2-3-tje voor Nederland dus. Ook nummer 4, Annemarie Worst, komt uit Nederland. Sanne Cant eindigde mooi op een 5e plaats als beste Belgische.