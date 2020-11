Vanthourenhout blij maar ook emotioneel na zege in Merksplas: "Op privé-vlak heel wat meegemaakt"

Michael Vanthourenhout schreeuwde de ontlading van zich af toen hij als eerste over de streep kwam in Merksplas. In het flashinterview achteraf bekende hij dat het op privé-vlak heel lastig was de afgelopen weken.

"Ik was slecht vertrokken maar toen ik kwam aansluiten halverwege de cross zag ik dat Toon (Aerts) geen superdag had", klinkt het bij Vanthourenhout bij Telenet. "Het gedeelte in het bos lag me uitstekend had ik al snel door. Daar kon ik telkens een paar seconden pakken dus dat probeerde ik dan ook in de voorlaatste ronde."

Het is nog maar de eerste profzege voor Vanthourenhout in een klassementscross. Bij de junioren werd hij nog wereldkampioen. De vormcurve is duidelijk in stijgende lijn want op het EK veroverde hij zilver. "Het loopt beter en beter de afgelopen weken en vandaag lukt het ook eindelijk. Het is speciaal dat het mijn eerste overwinning is in een klassementscross, vooral omdat ik op privé-vlak een lastige periode had. Mijn neef is recent overleden in een ongeluk, dat maakt deze zege extra speciaal", besluit hij emotioneel.