🎥 Brand rekende af met Betsema en Alvarado: zo beleefden ze het bij Telenet-Baloise achter de schermen

Telenet-Baloise komt opnieuw met een All Areas-filmpje, dat u een blik gunt achter de schermen. De nieuwe aflevering staat grotendeels in het teken van de overwinning van Lucinda Brand in Merksplas. Wat extra aandacht voor de damescross dus.

Gezien de sterke bezetting in het damesveldrijden, vooral uit Nederland, moet je al sterk uit de hoek komen om een klassementscross te kunnen winnen. Dat deed Lucinda Brand dan ook voorbije zondag, waardoor ze aan het eind van de cross de armen in de lucht mocht steken. Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado moesten vrede nemen met ereplaatsen. Op het onderstaande filmpje kan u bekijken hoe ze het bij Telenet-Baloise beleefden en wat Denise Betsema te zeggen had toen ze na de wedstrijd nog wat op de rollen reed.