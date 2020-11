Sepp Kuss droomt in één grote ronde toch wel van het kopmanschap

Binnen het sterke collectief van Jumbo-Visma was Sepp Kuss van onschatbare waarde in de grote ronden. Zowel in de Tour als in de Vuelta was hij vaak de man die diep in de bergritten nog in de buurt van Primož Roglič was en soms ook veel meer dan dat deed.

Bij Ciclismo Internacional heeft Kuss het onder meer over zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. "Het was een hele ervaring die ik nooit zal vergeten. Ik had nooit verwacht dat ik het niveau had om in de bergetappes echt mee te doen."

Dat deed Kuss wel en in een paar ritten ging hij zelf nog in de aanval in de finales. Al dacht de Amerikaan zelden aan ritwinst. "Dat was vooral een kwestie van tactiek, om tegenstanders uit hun tent te lokken", legt de klimmer uit de staat Colorado uit.

Ik hoop echt kansen te krijgen

Met wat hij allemaal heeft laten zien bergop moet hij toch dat statuut van meesterknecht ook van zich af willen schudden. "Of ik in 2021 ergens kopman ben? Ik hoop het. Dat zou ik graag doen in koersen als de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland of de Vuelta. Dat betekent niet dat ik me niet honderd procent ga geven in bijvoorbeeld de Tour, maar ik hoop echt kansen te krijgen."