Trouwdatum van Niels Albert bekend: "Valeska goede smaak? Da's zeker, anders had ze mij niet gekozen"

De trouwplannen van Niels Albert en zijn vriendin Valeska werden vorige zomer via sociale media met de wereld gedeeld. Een precieze datum was voor de buitenwereld nog niet bekend. Valeska heeft die nu toch bekendgemaakt in het VIER-programma 'Cook Ensemble'.

Niels en Valeska doken dus op in het kookprogramma van Jani Kazaltzis en Dominqiue Persoone. Kazaltzis vroeg het koppel of er al een trouwdatum is. "Jawel, 20 juli 2022", verklapte Valeska. Ze nemen er ten huize Albert hun tijd voor. "Dus nog even afwachten", zegt de ex-veldrijder. Hij vroeg vervolgens Jani om hem te helpen bij het uitzoeken van een kostuum en die wil dat met veel plezier doen. Valeska heeft volgens de stylist geen hulp nodig, want zij heeft wél goede smaak. "Da's zeker. Anders had ze mij niet gekozen", lacht Niels Albert.