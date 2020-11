Ineos verandert het geweer van schouder: "Je beseft snel: misschien is dit niet de meest boeiende manier om te winnen"

Nu Jumbo-Visma min of meer de manier van koersen van Ineos gekopieerd heeft, gaat het team van Dave Brailsford het over een heel andere boeg gooien. Niet meer de tegenstand versmachten, waarna de beste man bij Ineos dan eenvoudig de Tour wint. Attractief koersen is het nieuwe mantra.

Misschien komt het omdat de 56-jarige Dave Brailsford inmiddels al vooruitdenkt over een mogelijk pensioen. "Als ik vertrek, wil ik een team achter laten dat ik als 19-jarige kerel top had gevonden. Een echt coole wielerploeg", zegt de teammanager van Ineos aan CyclingTips.

Onder zijn leiding hield de ploeg in het verleden vaak grote ronden in een wurggreep. "Je beseft al snel: misschien is dit niet de meest boeiende manier om te winnen. Maar je bent aan het winnen. Dan denk je: moeten we blijven winnen of de manier veranderen waarop we het doen? Uiteindelijk is het erg moeilijk om niet te proberen om te blijven winnen."

ECHT KOERSEN

Dat het in 2020 eigenlijk voorbijgestoken werd door Jumbo-Visma, kan de aanzet zijn tot het maken van die switch. "De ervaringen van dit jaar in het bijzonder hebben me aan het denken gezet: er is niets dat ik liever wil doen dan een team creëren waarin de renners echt koersen." Renners als Carapaz, Geoghegan Hart en Kwiatkowski mogen dus uitkijken naar heel wat vrijheid om hun eigen ding te doen.