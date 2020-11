Ex-Franse kampioen houdt het voor bekeken: "Het is tijd om de bladzijde om te slaan"

Arthur Vichot stopt met wielrennen. De ex-Franse kampioen op de weg zat 11 jaar in het peloton, maar hij heeft op Twitter laten weten dat hij het voor bekeken houdt. Vichot had het de laatste jaren moeilijk door een mysterieus virus.

"Na 11 jaar in het peloton is het voor mij tijd om de bladzijde om te slaan. Ik zal alle herinneringen koesteren en ik wil ook iedereen bedanken. Nu staat er een nieuw leven op mij te wachten met andere projecten en andere doelen", aldus Vichot.

Je me sens privilégié, et remercie infiniment le cyclisme, le sport en général ainsi que toutes les personnes bienveillantes et positives qui m’ont permis de devenir l’athlète et l’homme que je suis.

