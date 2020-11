Meisjes vinden meer hun weg naar het wielrennen: "Hopelijk kunnen we de trend verder zetten"

Er vinden steeds meer meisjes de weg naar het wielrennen. Cycling Vlaanderen is enkele maanden geleden gestart met een project om meer meisjes naar de wielersport te lokken en het lijkt te werken.

Dankzij het Zij aan Zij-project zouden er al 20% meer meisjes in het wielrennen zitten dan 9 maanden geleden. Anne-Laure Gheerardyn, de coördinator, legt in een interview bij Sporza uit dat ze blij is met de evolutie.

"We namen de meisjes mee in een traject en hebben ze alles van competitiewielrennen geleerd. Op dit moment zijn er 150 meisjes die bij de jeugd op de weg competitief rijden en we hebben er meer dan 30 bijgekregen. Hopelijk kunnen we de trend verder zetten", aldus Gheerardyn.