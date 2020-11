Ploegleider Jumbo-Visma ziet een grote toekomst voor meesterknecht: "Hij zou het in de toekomst kunnen overnemen van Roglic, Dumoulin en Kruijswijk"

Jumbo-Visma heeft het voorbije seizoen indruk gemaakt. Roglic liet opnieuw mooie dingen zien in de bergen, maar de Sloveen kon daarbij rekenen op een zeer sterke Sepp Kuss. Ploegleider Merijn Zeeman gelooft in de Amerikaan.

In een interview bij Wielerflits vertelde Zeeman dat hij een mooie toekomst ziet voor Kuss. Toch is er nu eerst nog werk aan de winkel. "Hij is een serieuze meerwaarde en de uitdaging is nu om te zien of hij zelf voor het algemeen klassement kan rijden. Op dit moment denk ik nog van niet", aldus Zeeman.

Maar dat zou in de toekomst dus wel kunnen veranderen. "Sepp zou een renner kunnen zijn die in de toekomst overneemt van Roglic, Dumoulin en Kruijswijk, maar er moet dan nog wel wat veranderen. Een aantal zaken moeten nog beter", zei de ploegleider van Jumbo-Visma.