Volgens ploegdokter Yvan Vanmol zal Jakobsen niet per se met angst kampen bij terugkeer in het peloton: "Hij weet weinig van de val"

Fabio Jakobsen deelde enkele dagen geleden een foto waarbij te zien is dat hij opnieuw aan het fietsen is. Goed nieuws dus en Yvan Vanmol, ploegdokter van Deceuninck-Quick-Step, gaf meer uitleg over de psychologische situatie van Jakobsen.

Zo vertelde Vanmol in een interview bij Sporza dat hij niet per se denkt dat Jakobsen met angst zal kampen als hij terug in het peloton zit. "Hij weet weinig van de val, dus hij heeft het trauma niet geregistreerd. Sprinters zijn ook van nature minder bang dan een gewone renner", aldus de ploegdokter. Vanmol legt uit dat de fysieke achterstand op psychologisch vlak misschien het moeilijkste is. "Zijn trainingen zullen op basis zijn van wat hij kan en niet op basis van wat hij wil. Op stage zal hij opnieuw in groep fietsen en we zullen hem begeleiden", vertelde Vanmol.