Mads Pedersen en sportdirecteur Deceuninck-Quick.Step mede-eigenaars van een wielerploeg

Mads Pedersen zal zelf in zijn wielercarrière nog wel heel wat willen bereiken. Ook draagt hij bij de ontwikkeling van ander talent uit zijn thuisland al zijn steentje bij, door een wielerploeg die deze ambitie najaagt mee over te nemen.

Het gaat om het huidige Eiland Electric-Carl Ras. Dat team stroomt in 2021 door naar het continentale niveau. Volgens Feltet.dk is er een nieuwe groep eigenaars geregistreerd. Onder hen ook Mads Pedersen, de wereldkampioen van 2019.

WEINIG CONTINENTALE DEENSE TEAMS

Ook ex-renner Brian Holm en de gekende Deense investeerder Jan Bech Andersen horen hierbij. Brian Holm is momenteel aan de slag als sportdirecteur bij Deceuninck-Quick.Step. Het team dat volgend jaar als Restaurant Suri-Carl Ras zal bekendstaan, kaartte in een persbericht het lage aantal continentale teams in Denemarken aan.

"Restaurant Suri-Carl Ras zal helpen deze ongelijkheid uit weer in evenwicht te brengen, zodat Deens talent zich kan blijven ontwikkelen op een hoog niveau", klinkt het. Voor 2021 heeft de ploeg voorlopig elf wielrenners vastgelegd.