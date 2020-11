Stijn Vandenbergh heeft een beetje spijt van verloop van deze wedstrijd: "Toen mocht ik niet vol rijden van de ploeg"

Stijn Vandenbergh weet nog niet of hij volgend seizoen nog wielrenner is. Hij heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden en de tijd begint te dringen. Uiteraard zal hij tevreden zijn als een ploeg nog een contract zou aanbieden, maar zelf zal Vandenbergh niet meer zoeken naar een nieuwe ploeg.

In een interview met Sporza blikte Vandenbergh terug op zijn carrière. Zo was hij erg sterk tijdens de seizoenen tussen 2013 en 2016 bij Quick-Step. Hij heeft ergens een beetje spijt van de Ronde van Vlaanderen van 2014. "Ik was weg met Van Avermaet, maar ik mocht niet vol rijden. Had ik het wel gedaan, had ik misschien minstens een podiumplaats beet", vertelt Vandenbergh. Hij werd toen vierde.

In 2013 had Vandenbergh ook een kans op het podium. Toen in Parijs-Roubaix. Een valpartij strooide echter roet in het eten. "Ik zat vooraan met Cancellara, Vanmarcke en Stybar, maar ik viel op de Carrefour de l'Arbre", aldus onze landgenoot.