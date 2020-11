Welke Belgische renners die vorig jaar in de WorldTour actief waren zoeken nog een nieuwe ploeg? Een overzicht

Er worden de voorbije dagen en weken heel wat transfers gedaan in de wielerwereld, maar toch zijn er ook nog heel wat vrije renners. Er zijn ook nog enkele landgenoten op zoek naar een nieuwe ploeg. Een overzicht van de vrije Belgische renners die vorig jaar actief waren in de WorldTour.

Gisteren maakte Stijn Vandenbergh al bekend dat de kans bestaande is dat hij niet meer in het peloton te zien zal zijn en ook Julien Vermote vertelde in een interview bij Sporza dat hij nog steeds op zoek is naar een nieuwe ploeg. Hij zou nog wel enkele jaren op het hoogste niveau willen rijden.

Wie ook nog vrij is, is Guillaume Van Keirsbulck. De ex-winnaar van onder meer Le Samyn (2017) en de VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde (2014) reed de voorbije twee seizoenen voor CCC Team, maar de ploeg houdt op met bestaan. Greg Van Avermaet, het voorbije seizoen ook bij CCC Team, heeft met AG2R La Mondiale al een nieuwe ploeg gevonden, maar Van Keirsbulck is dus nog steeds op zoek.

Ook Sander Armée zit voorlopig zonder ploeg. Hij kreeg van Lotto-Soudal te horen dat hij geen nieuw contract zou krijgen. Daarnaast zou Laurens De Vreese geen nieuw contract krijgen bij Astana. Opvallend, want de ondertussen 32-jarige De Vreese was al sinds 2015 actief bij de Kazachse wielerformatie.