Dygert nog steeds in oog van de storm na racistische en transfobe acties op social media

Teamsponsor Rapha vindt de verontschuldigingen van renster Chloé Dygert niet voldoende om de schuld van zich af te schuiven in het racisme-incident op social media. Al geven ze wel een andere reden om de renster te vergeven.

Eerder had Dygert enkele controversiële tweets van uittredend Amerikaans president Donald Trump geliket. In één van de tweets zei Trump dat transgenders geweigerd mogen worden door opvangcentra, in een andere zei hij dat 'white privilege' niet bestaat. Dygert moest zich excuseren maar dat blijkt niet voldoende te zijn.

"Chloé heeft enorme fouten gemaakt en ze geeft zelf ook toe dat de verontschuldigingen alleen niet voldoende zijn", klinkt het bij Rapha. "Maar wij geloven dat mensen kunnen veranderen. We hebben gepraat met Chloé en zijn ervan overtuigd dat ze wil luisteren, leren en veranderen."

"Discriminatie heeft geen plaats in het wielrennen of in de maatschappij van nu. We zullen er blijven voor vechten in alle mogelijke vormen door gelijkheid en diversiteit te promoten", klinkt het.