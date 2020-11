Lucinda Brand van gemiste start naar vierde overwinning van het seizoen en klopt sterke Betsema in Kortrijk

In afwachting van de rentrée van Van Aert bij de mannen kon Lucinda Brand namens Telenet-Baloise zegevieren bij de vrouwen in Kortrijk. Nochtans was Betsema de veldrijdster die gedurende de cross een hele sterke indruk maakte. In de sprint was er aan Brand niets te doen.

Bij de grote namen was de meest moeizame start voor Lucinda Brand. Zonder veel erg, want alle toppers waren wel mee in de ruime kopgroep. Kastelijn was diegene die de anderen het meest onder druk zette in het wedstrijdbegin. Toen Betsema met verve overnam, konden enkel Alvarado en Worst volgen. BETSEMA VLAMT DOOR Worst kende na een slippertje een moeilijke derde ronde. Kastelijn vond opnieuw aansluiting, maar kreeg ook niet de tijd om even te recupereren, want Betsema ging weer doorvlammen. Alvarado slaagde er wel nog in om het gaatje te dichten. Zo waren zij met hun tweetjes weg. Worst bleef ook nog wel knokken om het kloofje dicht te rijden. Net toen haar dat leek te lukken, reed ze lek. Een enorme tik voor de 777-renster, die zo uit koers voor het podium werd geslagen. Bij het ingaan van de laatste ronde waren Brand en Kastelijn wel opnieuw mee. VAL ALVARADO IN SLOTRONDE Betsema ging nog maar eens druk zetten. Alvarado maakte een smak op een schuine kant en mocht zo op haar beurt het podium vergeten. Een sprintje met drie werd het dus om de zege. Lucinda Brand zette vroeg, maar fors aan, en daar had Betsema ook geen antwoord op. Lucinda Brand mocht dus voor de vierde keer de handen in de lucht steken. Betsema werd tweede, Alvarado derde.