Wedstrijd waarin Evenepoel eerste profzege pakte, krijgt in 2021 ook geen editie

België kende hem al lang maar de internationale wielerwereld leerde Remco Evenepoel voor de eerste keer kennen in de Hammer Sereis. Daar reed Evenepoel van alles en iedereen weg om alleen over de streep te komen.

De overwinning kwam niet op naam van Evenepoel, maar wel op die van de ploeg Deceuninck-Quick.Step. Zo werd de eerste officiële overwinning van Evenepoel nog even uitgesteld (tot de Ronde van België).

In 2020 was er door het coronavirus geen editie van de Hammer Series en organisator Velon maakte deze week bekend dat er in 2021 ook geen editie zal zijn.

Bij het Nederlandse De Limburger zegt Velon dat het vooral komt omdat de UCI hen te veel tegenwerkt. "De UCI wil ons niet als een serie erkennen waardoor we geen evenementen voor profs kunnen organiseren", klinkt het.

Normaal gezien staat er driemaal per jaar een Hammer-weekend gepland. In Limburg, Hongkong en Noorwegen.