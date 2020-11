Wie heeft de beste sprinttrein ter wereld? Trek volgens de ene, FDJ volgens de andere

David Hunter, een gerenommeerd wielerjournalist die als Twitter door het leven gaat als 'Cycling Mole' reikt ieder jaar prijzen uit in bepaalde categorieën. In de categorie beste sprinttrein geeft hij de prijs aan Trek-Segafredo en meer bepaald aan het trio Theuns-Stuyven-Kirsch. Het 'Chiro-kamp' van Trek kon dan toch wel op wat bewondering rekenen op internationaal vlak.

The Holy Moley for the best sprint train will be a contentious one. Based on a 3 man train, this one goes to Trek-Segafredo when they go with Kirsch, Theuns and Stuyven. These boys are unstoppable.