Andere dynamiek tussen wielerploegen mogelijk in 2021

Wat met de verhoudingen tussen de verschillende teams in 2021? Er zijn een aantal zekerheden, maar tegelijkertijd is ook een veranderende dynamiek niet uitgesloten. De zekerheden zijn dan vooral Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick.Step.

De ploeg van Patrick Lefevere is de grote constante in het peloton. Jaar na jaar haalt het de meeste zeges binnen. Met de uitzondering van Bob Jungels heeft Lefevere zijn ploeg volledig bij mekaar kunnen houden. Er is dus geen reden om aan te nemen dat Deceuninck-Quick.Step in 2021 minder zal winnen.

Masnada, in het midden van het jaar overgekomen, zal nog meer zijn plek vinden binnen het team en er wordt ook gerekend op een fitte Remco Evenepoel het hele jaar. De sterkte van Deceuninck-Quick.Step is dat het renners heeft voor op bijna alle terreinen. In het rondewerk heeft Jumbo-Visma dan weer de beste papieren.

TRENDS

Het inschatten hoe ploegen zullen doen gebeurt vaak aan de hand van trends. Jumbo-Visma is de laatste jaren aan een opmars bezig. Moeilijk was het niet om te voorspellen dat de Nederlandse formatie een sterk 2020 zou kennen. Maar dat het Ineos zo ging overvleugelen? Weinigen die daar aan het begin van 2020 rekening mee hielden. Zo zie je maar dat het steeds weer afwachten is hoe ploegen zich ontwikkelen.

De grote winst van Jumbo-Visma zit eigenlijk nog in het eendagswerk, met overwinningen van Van Aert en Roglič in respectievelijk Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik. Want in de grote ronden werd Jumbo-Visma maar matig beloond: het haalde de Vuelta binnen - maar dat deed het ook al in 2019 - en de Giro was toch nog voor Ineos. De Tour ging naar een renner die het haast op zijn eentje deed.

KERN INTACT

Ook voor Jumbo-Visma geldt: de kern is bijeen gehouden, het moet dit niveau dus wel kunnen aanhouden. Alleen is het rekening houden met teams die het wel over een andere boeg gooien. Zoals daar zijn: Ineos en Israel Start-Up Nation. Bij Ineos willen ze niet langer de tegenstand versmachten, maar attractief koersen. Er is ook geïnvesteerd om te bouwen aan een Ineos 2.0, een ploeg na het Froome-tijdperk.

Renners als Adam Yates en Aleksandr Vlasov moeten zich perfect thuisvoelen in die filosofie. Het houdt ook de druk wat weg van mannen als Richard Carapaz en Egan Bernal, die vooral moeten zorgen dat ze zelf goed genoeg zijn om het aan het eind te kunnen afmaken.

FROOME-TIJDPERK EINDIGT EN BEGINT

Het Froome-tijdperk is voorbij bij Ineos, maar begint bij Israel Start-Up Nation. Een nieuw tijdperk treedt inderdaad aan bij ISN, al heeft dat lang niet alleen met Froome te maken. Het heeft de middelen om zich ook bij de grote teams te voegen, maar heeft natuurlijk wel een kloof te overbruggen. Wellicht is 2021 nog maar een tussenstap naar meer succes. Die moet dan genomen worden met een aantal gevestigde waarden.

Uitkijken hoe ver het ook kan geraken in het klassieke werk, met een Sep Vanmarcke in de rangen; Het klassieke voorjaar is ineens ook de periode waarin AG2R volop op inzet. Niet langer dromen van de Tour met Bardet. Wel met Jungels, Naesen en Van Avermaet voor dagsucces gaan. Staat er zo een nieuwe macht op in het eendagswerk?

VERJONGING BIJ LOTTO

Kortom, meer dan genoeg factoren die wijzen op een mogelijk andere dynamiek in het peloton op 2021. Dan is het nog de vraag wat de verjonging gaat geven bij Lotto Soudal. En in hoeverre veelbelovende ploegen buiten de WorldTour zich verder ontwikkelen. Dan denken we aan het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel, maar ook aan Total Direct Energie, met een vernieuwde Franse garde plus de ervaring van een Boasson Hagen.