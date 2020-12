Axel Merckx hoopt dat Van der Poel en Van Aert niet hetzelfde overkomt als Vos: "Nooit meer hetzelfde niveau gehaald"

Zoals iedereen kijkt ook Axel Merckx met veel bewondering naar wat Van der Poel en Van Aert allemaal laten zien en vooral ook naar hoe polyvalent ze zijn. Al brengt alles willen doen ook gevaren met zich mee, waarschuwt Merckx. Hij haalt het voorbeeld van Marianne Vos aan.

In de column van Merckx in La Dernière Heure gaat het onder meer over de rentrée van Van Aert in het veld. "Wout van Aert is wel heel snel weer het veld in gedoken. Zijn wegseizoen was nog maar net afgelopen. Hij is ook nog een tijdje out geweest met een blessure. Je moet niet onderschatten welke energie het heeft gekost om daarvan te herstellen en terug te keren."

GEEN ECHTE PAUZE

Eens echt een langere periode bewust voor rust kiezen: dat is er bij de toppers van nu bijna niet meer bij. Ook bij Wout niet. "Hij heeft al drie jaar geen echte pauze meer gehad. Daar maak ik me, net als bij Mathieu van der Poel, een beetje zorgen om."

Merckx verwijst bij wijze van waarschuwing naar Marianne Vos. Ietwat vreemd, want na een mindere periode won zij de voorbije jaren toch ook weer mooie koersen. "Zij heeft jarenlang alles gedaan en gewonnen: de weg, tijdrijden, het veld, de piste. Maar op een dag zei haar lichaam stop en heeft ze nooit meer hetzelfde niveau gehaald, op een paar flitsen na", vindt Merckx. "Ik hoop dat Wout en Mathieu daar over nadenken."