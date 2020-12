De Belgische wielrenners die nog hopen op een nieuw contract: hun voornaamste troeven

Inmiddels is het lijstje renners zonder contract toch al fel gereduceerd, maar er zijn nog Belgische wielrenners die nog niets getekend hebben en echt wel nog hun carrière willen verderzetten. Het gaat om De Vreese, Armée, Van Keirsbulck en Vermote. Met welke troeven kunnen zij ploegen overtuigen?

Sander Armée

Armée heeft zeker de loyaliteit om nog enkele jaren bij één bepaalde ploeg vol te maken. Hij reed sinds 2014 tot Lotto en bleef daar trouw op post, tot hij nu een andere ploeg moet zoeken. Won in 2017 een etappe in de Ronde van Spanje. Er zijn toch niet al te veel vrije renners die een rit in een grote ronde op hun palmares hebben staan. Reed wel enkel voor Belgische teams. Iemand voor Circus-Wanty Gobert of Alpecin-Fenix?

Laurens De Vreese

Vervult al verschillende jaren de rol van wegkapitein bij Astana. Is daarnaast ook bekend als sfeermaker. Eén van die mannen die je in een groep echt nodig hebt en kan bijdragen tot een hecht team. Het is kwestie van welke ploeg dit profiel nog nodig heeft, maar kan in een team dus een functie vervullen die niet te onderschatten valt.

Guillaume Van Keirsbulck

Guillaume Van Keirsbulck is 29 en heeft dus zeker nog enkele goede jaren in zich. De goesting om te blijven koersen is ook nog brandend aanwezig. Met vijf jaar bij Quick.Step op de teller weet hij wel hoe het er aan toegaat bij de grote teams. Was de laatste jaren één van de trouwe luitenanten van Van Avermaet, toch één van de kleppers uit het internationale peloton. Won in 2018 nog de Antwerp Port Epic.

Julien Vermote

Nog zo'n voormalige renner van Quick.Step is Julien Vermote. De motivatie om verder te koersen is bij hem evenzeer aanwezig. Vervulde in het begin van zijn carrière uitstekend de knechtenrol, probeerde bij Dimension Data iets meer op de voorgrond te treden, maar is zeker bewijs om zich weer volop te geven in dienst van een kopman.