Drie bedrijven van Bradley Wiggins gaan in vereffening

Bradley Wiggins is ook na zijn actieve carrière een belangrijke stem gebleven in de koers. Zijn werk als analist bij Eurosport wordt door velen wel gesmaakt. Op zakelijk vlak gaat het echter minder goed. Drie van zijn bedrijven dreigen kopje-onder te gaan.

Volgens CyclingWeekly is een bedrijf met de naam 101 Ride Limited onder vereffening geplaatst. De enige directeur bij het bedrijf was Catherine, de vrouw van Bradley Wiggins. In mei van dit jaar kondigden de twee aan na een huwelijk van zestien jaar uit mekaar te gaan.

SCHULDEN DOOR ACTIVITEITEN TEAM WIGGINS

In elk geval had het bedrijf een schuld van meer dan 140 000 Britse pond. In oktober al twee andere bedrijven van Wiggins, Wiggins Rights Ltd en New Team Cycling Ltd, onder vereffening zijn geplaatst. Zij zouden nog hogere schulden hebben opgebouwd. Onder de schuldeisers ook Pinarello en Trinity, twee bedrijven die ook betrokken zijn bij de koers.

Zij waren gelinkt aan Team Wiggins, de wielerploeg die aan het einde van 2019 opgedoekt werd. Onder meer Tom Pidcock reed bij het tteam.