Nog niet officieel maar Kwiatkowski verklapt het al: meerjarige contractverlenging is een feit

Michal Kwiatkowski heeft op een televisieshow in Polen, naar aanleiding van de verkiezing van Poolse atleet van het jaar, aangekondigd dat hij nog drie seizoenen bij Ineos gaat blijven. Dat zou dus willen zeggen dat er een contractverlenging aankomt tot het einde van 2023.

Michał Kwiatkowski confirmed that he is staying with Team Ineos for another 3 seasons, so through to the end of 2023. Team is yet to release a statement, Kwiato said it during a televised presentation of the "Poland's athlete of the year" contest today. First h/t @KamilWolnicki