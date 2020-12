Daniel Martin maakte indruk in de Vuelta: "Ze waren ervan overtuigd dat ik mijn potentieel nog niet had bereikt"

Eén van de renners die dit seizoen indruk hebben gemaakt in een grote ronde, is Daniel Martin. In de Tour de France wilde het niet lukken, maar daarna kwam hij onder stoom met een vierde plaats in de Vuelta tot gevolg.

Daniel Martin reed een uitstekende Vuelta. Hij won een rit, eindigde in drie ritten op de derde plaats en in het eindklassement reed hij naar een knappe vierde plaats. Bij Cyclingnews vertelt Martin dat hij blij was dat hij het gelijk van Israel Start-Up Nation kon bewijzen.

"De ploeg was ervan overtuigd dat ik mijn potentieel in het wielrennen nog niet had bereikt en dat was ook de reden waarom ik hier had getekend. Ik wilde het team terugbetalen voor het geloof dat ze in mij hadden en het was geweldig om hun gelijk te kunnen bewijzen", aldus Martin.

Grote ronde

Martin heeft zo ook aan zichzelf bewezen dat hij lang kan meedoen voor het podium in een grote ronde. "Als je in de Tour de France van 2017 de crash wegneemt met Richie Porte zou ik dicht bij het podium geweest zijn. De Vuelta was de eerste keer dat ik door een grote ronde ben geraakt zonder spijt of pech", vertelde de Ier.