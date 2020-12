Qhubeka werwelkomt Pelucchi en wereldkampioen op de piste van Alpecin-Fenix, Janse van Rensburg verlengt

Bij Qhubeka ASSOS blijven ze hun ploeg voor 2021 aanvullen. Daar zal ook een wereldkampioen baanwielrennen deel van uitmaken. Dan gaat het over Lasse Norman Hansen, die dit jaar voor Alpecin-Fenix reed. Matteo Pelucchi is een ander nieuw gezicht. Janse van Rensburg kennen ze bij het team al langer.

Qhubeka ASSOS kondigt tegelijkertijd aan dat deze drie renners in de ploeg voor 2021 zullen zitten. In het geval van Reinardt Janse van Rensburg gaat het om een contractverlenging. De Zuid-Afrikaan voelt zich natuurlijk thuis bij Qhubeka. Het zal in 2021 al zijn zevende seizoen bij de ploeg worden.

Lasse Norman Hansen en Matteo Pelucchi zijn wel nieuwkomers. Hansen is vooral bekend van zijn prestaties op de piste. De Deen werd dit jaar wereldkampioen in de ploegenachtervolging en ook in de madison. Op dat laatste nummer bleek hij succesvol samen met Michael Mørkøv van Deceuninck-Quick.Step. Hansen was einde contract bij Alpecin-Fenix.

🚨JUST IN🚨



Our latest trio to sign for Team Qhubeka ASSOS next season:⤵️



🇿🇦 @ReinvanRensburg

🇩🇰 @Lasse_Norman

🇮🇹 @Pelucchi_Matteo



"As a South African the greater purpose that we ride for is something very special to me..."



➡️: https://t.co/okzkn0O0tE#BicyclesChangeLives pic.twitter.com/0vODk9WzTa — NTT Pro Cycling (@NTTProCycling) December 4, 2020

Daarnaast is er dus ook nog de komst van Pelucchi, een Italiaan die de voorbije seizoenen op het procontinentale niveau actief was, maar voordien ook voor teams als IAM Cycling en Bora-Hansgrohe koerste. In 2020 reed hij voor Bardiani-CSF-Faizanè. Pelucchi mikt vooral op sprintersritten in etappewedstrijden.