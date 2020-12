Bram Tankink viert 42e verjaardag met vrienden: "Dit is de enige optie"

In België kennen we Bram Tankink niet meer alleen als renner, maar ook als wieleranalist en man met een mening. Zo schuift hij regelmatig aan bij wielerpanelshows zoals Vive le Vélo.

De Nederlandse renner die voor Quick-Step, Rabobank, Belkin en Lotto-Jumbo uitkwam stopte in 2018 met koersen. Hij won niet veel koersen, al was hij in 2001 wel nationaal kampioen bij de beloften.

Donderdag werd Tankink 42 jaar en net zoals iedereen dit jaar moest hij zijn verjaardag vieren in corona-veilige omstandigheden. En hoe doe jet dat het beste met vrienden? Buiten!

En Bram Tankink zou Bram Tankink niet zijn als hij dat niet op z'n fiets zou doen, zijn verjaardag vieren. De Nederlander lijkt met het offroad gravelfietsen tevens een nieuwe passie gevonden te hebben.

Tankink is altijd in voor een grapje of een luchtige opmerking op social media