Iserbyt laat Pauwels Sauzen-Bingoal weer vieren, Van Aert niet op podium in Boom

Iserbyt wint de cross in Boom. Herbeleef hieronder hoe het verliep.

FINISH: Iserbyt pakt een knappe zege. Vanthourenhout houdt zijn tweede plek vast, Aerts vervolledigt het podium. Van Aert is vierde.

15u58: Iserbyt gaat het halen. Het is vooral nog strijd om de ereplaatsen.

15u55: Slotronde. Iserbyt heeft 13 seconden.

15u52: Iserbuyt diept zijn voorsprong nog uit. Aerts gaat voorbij Van Aert en wil ook nog naar Vanthourenhout.

15u48: Iserbyt gaat de laatste twee ronden in met een voorsprong van elf seconden. Even later gaat Van Aert tegen de vlakte! Vanthourenhout ligt zo alleen tweede.

15u45: Kleine schuiver van Van Aert en even later gaat Aerts onderuit! Zo neemt Iserbyt fietslengten. Kan hij doorzetten?

15u43: Aerts spreekt al zijn krachten aan om te proberen weg te geraken, maar de andere drie leiders passen niet.

15u40: Van Kessel kijkt nu toch echt wel tegen een achterstand aan.

15u36: Aerts heeft nog eens een prik uitgedeeld. Van Kessel en Vanthourenhout zaten even op een gaatje, maar zijn er nu weer bik.

15u33: De vijf leiders hebben van fiets gewisseld. In de achtervolging is Sweeck voorbijgestoken door Kamp.

15u28: Sweeck had ook nog graag aangesloten, maar zit door de versnelling van Van Aert op 12 seconden.

15u23: Van Aert gaat aan de boom schudden. De andere leiders weren zich en lossen niet.

15u18: Ook Van Aert en Van Kessel sluiten voorin aan.

15u16: We hebben drie leiders, maar ook de rest is nog niet uitgeteld.

15u14: Vanthourenhout verhoogt het tempo en lijkt met Iserbyt op weg naar Aerts.

15u11: Van Aert zit in de top tien, op elf seconden van de leider.

15u09: Toon Aerts trekt ferm door en plaatst de eerste grote aanval.

15u04: Iserbyt gaat aan de kop en neemt de rest op sleeptouw.

15u01: Van Aert heeft zijn start weer gemist, maar dat was in Kortrijk en Tabor ook zo en daar eindigde hij nog op het podium.

15u00: Ze zijn vertrokken!