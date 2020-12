Lotto-Soudal moet nieuwe aanwinst meteen even missen na val op training

Kamil Malecki heeft na een val op training zijn sleutelbeen gebroken. De 24-jarge Pool rijdt volgend seizoen voor Lotto-Soudal.

"Ik moet binnen twee weken een scan ondergaan om te kijken of de breuken vanzelf genezen maar een operatie uitvoeren is moeilijk nu. Ik zal voorlopig gewoon moeten rusten. De ploeg heeft me laten weten dat ik me geen zorgen moet maken. Het seizoen duurt (normaal gezien) lang dus er is tijd om te herstellen", klinkt het bij Malecki zelf.

Malecki is een nog vrij onbekende naam in het peloton maar de 24-jarige Pool toonde in het verleden al wel dat hij wat in zijn mars heeft. Zo werd hij in 2018 tweede in de Ronde van Hongarije en dit jaar 6e in de Ronde van Polen. Hij heeft altijd voor CCC gereden maar moest nu op zoek naar een andere ploeg aangezien CCC stopt als sponsor.