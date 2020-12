Lotto-Soudal vergeet ook prestatie van vrouwen niet in jaaroverzicht

Lotto-Soudal verdrijft de tijd in het tussenseizoen door een tiendelig seizoensoverzicht te maken. Zondag was het de beurt aan deel 4.

De afgelopen week kwam het seizoensbegin in Australië al aan bod met overwinningen voor Ewan en Holmes.In deel twee ging Ewan opnieuw met de aandacht lopen door twee etappes te winnen in de Tour de France. John Degenkolbs overwinning in de Ronde van Luxemburg was deel drie.

In het vierde deel wordt er aandacht geschonken aan het vrouwenwielrennen want de overwinningen van Lotte Kopeckt worden belicht. En dan vooral haar prestigieuze ritoverwinning in de Giro Rosa. Enkele dagen later won Kopecky in een prangende sprint met Jolien D'Hoore ook nog eens het BK op de weg.