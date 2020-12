🎥 Deceuninck-Quick.Step neemt met dankwoord en filmpje afscheid van Jungels: "Eens een Wolf, altijd een Wolf"

Sinds augustus is al bekend dat Bob Jungels in 2021 niet meer voor Deceuninck-Quick.Step zou rijden. In de huidige periode van het jaar nemen de teams afscheid van de renners die vertrekken en dat doen ze bij Deceuninck-Quick.Step dus ook met Jungels.

Op de Twitterpagina van Deceuninck-Quick.Step staan nog eens de triomfen van Jungels opgesomd in zijn vijf jaar bij de ploeg. In totaal behaalde de Luxemburger in deze periode 14 overwinningen. Hij won onder meer Luik-Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne.

In de Giro nam hij in 2016 en 2017 de witte trui mee naar huis voor beste jongere. Ook hielp Jungels het team om in 2016 en 2018 het wereldkampioenschap ploegentijdrijden te winnen. In een mooi filmpje bedankt de ploeg hem voor deze mooie herinneringen.

Five seasons with #TheWolfpack

14 victories

Liège-Bastogne-Liège

Kuurne-Brussels-Kuurne

Giro d’Italia white jersey (2016, 2017)

World TTT Champion (2016, 2018)



Thank you, @BobJungels! pic.twitter.com/OY8NCO5DZS — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) December 8, 2020

De renner die vaak rondreed in de trui van Luxemburgs kampioen zal er niet snel vergeten worden. "Eens een Wolf, altijd een Wolf", geeft de ploeg ook mee in het filmpje.