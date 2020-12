📷 🎥 Ontdek de pain caves van Victor Campenaerts en Thomas De Gendt

Victor Campenaerts en Thomas De Gendt behoren tot de Belgen die alles gaan geven tijdens het WK Cycling Esports. Intensiteit verzekert: het wordt een uur lang afzien op de rollen. Dan kan je maar beter goed geïnstalleerd zijn op de plek van waaruit je je inspanning gaat leveren.

Dat is bij deze twee heren uiteraard meer dan in orde. Omstreeks 11u deze ochtend stond de pain cave van Thomas De Gendt al helemaal klaar. De Gendt is wel één van die renners die hoge wattages kan duwen en vanuit deze plek moet het dan ook gaan gebeuren op dit eerste WK op de rollen.

Victor Campenaers stelde zijn pain cave nog veel uitgebreider op. Op de manier zoals we die van hem kennen: via een filmpje op zijn YouTube-kanaal. Campenaerts noemt het zes minuten durende filmpje alvast: "Fifty shades of pain."

De mannen beginnen aan hun WK omstreeks 15u45. De verwachting is dat zij een uurtje zullen nodig hebben om het virtuele parcours van 50 kilometer af te leggen.