Deceuninck-Quick.Step zwaait winnaar Luik-Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne uit: "Once a wolf, always a wolf"

Dat Bob Jungels Deceuninck-Quick.Step verlaat en naar AG2R trekt was al even bekend. Deceuninck heeft op de sociale media-kanalen nu ook officieel afscheid genomen van de Luxemburger.

Jungels kwam in 2016 over van Trek en het was al snel duidelijk dat de Luxemburger een groot wielertalent was. Hij kon zeer goed tijdrijden en klimmen dus misschien kon Deceuninck-Quick.Step wel klassementsambities ambiëren met Jungels.

In de Giro's van 2016 en 2017 eindigt Jungels telkens in de op 10 én wint hij de witte jongerentrui. Maar zijn grootste overwinning volgt in 2018 wanneer hij met Luik-Bastenaken-Luik een monument wint. Het is dan ook duidelijk dat hij zich wat meer wilt toeleggen op het klassieke voorjaar. Met succes want in 2019 komt hij als eerste over de streep in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Die overwinningen en prestaties werden gebundeld door Deceuninck-Quick.Step met de woorden: "Once a wolf, always a wolf", oftewel 'Eens een wolf, altijd een wolf':