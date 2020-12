Iljo Keisse neemt afscheid van ploegmaat: "Eén van de renners waarvan je weet dat het pijn gaat doen om hem in een andere tenue te zien"

Bob Jungels zal Deceuninck-Quick-Step na vijf seizoenen verlaten. De Luxemburger wordt volgend jaar een ploegmaat van onder meer de broers Naesen en Greg Van Avermaet bij het Franse AG2R Citroën.

Op Twitter heeft Deceuninck-Quick-Step afscheid genomen van Jungels en ook Keisse had nog mooie woorden voor de renner. "Eén van de renners waarvan je weet dat het pijn gaat doen om hem in een andere tenue te zien... je zal gemist worden!", schreef Keisse.

One of those riders you know it will hurt to see them in a different jersey... All the best @BobJungels you will be missed! https://t.co/ixI9BgL3Ql