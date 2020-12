Jonge Italiaan van Deceuninck-Quick-Step weet in welke wedstrijden hij het beste tot zijn recht komt: "Ik wil ze winnen met Alaphilippe"

Andrea Bagioli heeft zich laten zien in zijn eerste seizoen bij Deceuninck-Quick-Step. De 21-jarige Italiaan eindigde onder meer op de zevende plaats in de Brabantse Pijl en hij werd ook negentiende in de Waalse Pijl.

Ook in de Vuelta liet Bagioli zich wel zien, maar daar moest hij opgeven in de zestiende etappe. Bij Bici.pro. legt Bagioli uit dat hij zich beter voelt bij de heuvelklassiekers. "In 2021 denk ik niet dat ik al voor een klassement wil rijden. Ik ben meer geschikt voor de klassiekers", zei Bagioli. De Italiaan hoopt resultaten te kunnen boeken met de wereldkampioen Alaphilippe. "Ik wil de klassiekers winnen met Alaphilippe. Moest het minder met hem gaan, krijgen ook de andere renners kansen. Hij is echter wel de beste ter wereld, dus ik wil hem helpen."